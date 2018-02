tempo di lettura 1'

Nel corso dell’attività stampa di, Martin Freeman ha parlato della possibilità di unirsi all’universo di Guerre Stellari come il collegas ( che era seduto accanto a lui per le interviste di Jo ).

“Certo che sono interessato” ha risposto l’attore.

Ha poi svelato che in passato è stato in trattative per un ruolo non specificato: “Ho fatto una chiacchierata [con la Lucasfilm] qualche anno fa, ma no, non si è rivelato un progetto adatto. Hanno preferito altri attori inglesi a me“.

