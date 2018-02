tempo di lettura 1'

Come è noto,non è solita diffondere i dati e le metriche relativi alle performance delle serie e dei film che propone in streaming ai suoi abbonati.

Tuttavia, come già accaduto con Bright, grazie alla Nielsen (via THR) siamo in grado di citare alcuni numeri relativi alla prima settimana di presenza online del terzo capitolo del Cloververse. Secondo la società di analisi e misurazione, nei tre giorni successivi al lancio della pellicola, il film sarebbe stato visto da 2.8 milioni di persone circa un quarto di quelli che hanno visto Bright, la prima incursione di Netflix nei territori dei lungometraggi ad alto budget, in un lasso di tempo analogo. Ben 784.579 avrebbero guardato il film subito dopo il Super Bowl anche se bisogna tenere conto che il computo effettuato dalla Nielsen tiene conto esclusivamente delle visioni effettuate tramite TV e non per mezzo di dispositivi mobili.

In sette giorni, gli spettatori della produzione targata Bad Robot e Paramount sono saliti a 5 milioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!