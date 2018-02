tempo di lettura 2'

Omega Underground riporta in esclusiva che le riprese didovrebbero partire a Toronto il prossimo. La produzione dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

Le riprese in estate faciliteranno la produzione nel caso ci fosse bisogno di chiudere al traffico strade o occupare edifici.

In attesa di notizie sul casting, a seguire potete ammirare i FUNKO! Pop dei protagonisti presentati alla Toy Fair poche ore fa.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troviamo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto è diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

