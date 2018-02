tempo di lettura 2'

Ricordate la writers room messa insieme nel 2015 dalla Paramount Pictures per pensare al futuro della saga dipost-pentalogia di? La major ha investito parecchi milioni di dollari coinvolgendo una dozzina di sceneggiatori, coordinati da Akiva Goldsman, con l’obiettivo di sviluppare il franchise in nuove direzioni fatte di prequel, sequel e spin-off. L’anno scorsoha accennato al fatto che il team ha messo insieme circa 14 progetti (il che no significa che verranno realizzati tutti).

Il primo prodotto di questo lavoro collettivo è lo spin-off Bumblebee, in uscita quest’anno. Ma la delusione al botteghino rappresentata da Transformers: L’Ultimo Cavaliere (130 milioni di dollari negli USA, 630 in tutto il mondo, una cifra molto inferiore agli altri episodi della saga) apparentemente ha messo in crisi la Paramount e la Hasbro, come dimostrerebbe un’immagine promozionale diffusa proprio da quest’ultima sulla preview per gli investitori dedicata alla Toy Fair 2018.

TFW2005 riporta infatti che durante la preview la compagnia ha affermato di voler riavviare completamente il franchise cinematografico dopo Bumblebee, e attualmente ha rimosso Transformers 6 dal calendario (doveva uscire nel 2019), sul quale non figurano film della saga fino al 2021 incluso.

Inoltre, un nuovo accordo tra Paramount e Hasbro dà a quest’ultima maggiore controllo sui film tratti dalle proprietà intellettuali in suo possesso, inclusa la capacità di dare il via libera ai nuovi progetti.

Questo mette non poca pressione sulle spalle di Bumblebee, che nel caso fosse un successo potrebbe spingere la Paramount e la Hasbro a concentrarsi su eventuali sequel.

