Come prevedibile,ha conquistato la vetta della classifica sabato. Il film di Gabriele Muccino cresce sensibilmente e raccoglie ben 1.1 milioni di euro, ottenendo una grande media per sala (ben 2.400 euro) e salendo a quasi 2.5 milioni di euro in quattro giorni.

Al secondo posto Cinquanta Sfumature di Rosso incassa altri 831mila euro, salendo a 10.8 milioni di euro (è il secondo film del 2018 a superare i dieci milioni) e diventando il maggiore incasso dell’anno finora.

Terzo posto per Black Panther, che incassa 818mila euro (con la seconda media per sala) e sale a 1.9 milioni di euro in quattro giorni. Quarta posizione per un’altra nuova uscita, La Forma dell’Acqua, che incassa 580mila euro e sale a 1.1 milioni di euro in quattro giorni. Chiude la top-five The Post, con 306mila euro e un totale di cinque milioni di euro.