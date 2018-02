tempo di lettura 2'

Il weekend dei Presidenti negli Stati Uniti prosegue, e con la diffusione dei dati d’incasso di sabato arrivano anche le stime sui tre giorni e le proiezioni sul weekend lungo di

La pellicola sabato ha incassato 65.8 milioni di dollari, salendo a 141.7 milioni in due giorni. Oggi dovrebbe incassare circa 50 milioni di dollari (con un’ottima tenuta dimostrata anche da un A+ come punteggio nei sondaggi CinemaScore), arrivando quindi a 192 milioni di dollari in tre giorni: una cifra di poco inferiore ai 207.4 milioni di dollari che incassò The Avengers nel suo primo weekend, senza dubbio il secondo miglior esordio per un film dei Marvel Studios e uno dei più alti della storia.

Salgono quindi le proiezioni per quanto riguarda il weekend lungo: se fino a ieri si pensava a 205/210 milioni di dollari in quattro giorni, oggi appare chiaro che il film arriverà ad almeno 218 milioni di dollari (The Avengers incassò 226.3 milioni), anche se c’è chi parla di 225 milioni. La cifra precisa dovrebbe essere diffusa domani in serata, per questo motivo vi proporremo la nostra analisi del box-office martedì mattina anziché lunedì mattina.

Segnaliamo comunque due importanti traguardi tagliati nel corso del weekend da altri due film nella classifica. Jumanji: Benvenuti nella Giungla ha superato i 900 milioni di dollari in tutto il mondo (di cui 377 negli USA, nel weekend è rimasto al quarto posto alla sua nona settimana di sfruttamento), mentre The Greatest Showman ha superato i 150 milioni di dollari negli USA (325 milioni nel mondo).

Intanto, fuori dagli USA Black Panther è uscito in tutti i territori escluse Russia (22 febbraio), Giappone (1 marzo) e Cina (9 marzo). Entro lunedì sera dovrebbe arrivare a 169 milioni in incassi internazionali, per un totale globale di 387 milioni di dollari.