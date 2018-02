tempo di lettura 2'

Dal 7 marzo sarà disponibile in Dvd e Blu-ray, il film dicon Judi Dench che narra la vera storia di una incredibile amicizia tra la Regina Vittoria ed un giovane commesso indiano presentato allo scorso Festival di Venezia e uscito nelle nostre sale ad ottobre.

Qui di seguito potete leggere tutte le specifiche tecniche delle varie edizioni del film:

JUDI DENCH È LA REGINA VITTORIA NEL TENERO RACCONTO DELL’AMICIZIA PIÙ IMPROBABILE DELLA STORIA

VITTORIA E ABDUL

DISPONIBILE IN DVD E BLU-RAYTM DAL 7 MARZO 2018 CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Un’amicizia inaspettata tra la regina Vittoria e il servitore indiano nella toccante storia raccontata in Vittoria e Abdul disponibile in DVD e Blu-rayTM dal 7 marzo 2018 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Diretto dal candidato agli Oscar® Stephen Frears (Philomena, The Queen), questo emozionante film ha come protagonista il premio Oscar ® Judi Dench (Shakespeare in Love, Philomena), Ali Fazal (Fast & Furious 7), Eddie Izzard (Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen), Addel Akhtar (The Big Sick, Il Dittatore) e Michael Gambon (saga di Harry Potter). Vittoria e Abdul racconta splendidamente l’insolito legame tra due persone provenienti da mondi diversi.

Vittoria e Abdul è la straordinaria storia vera dell’inaspettata amicizia sbocciata negli ultimi anni di regno della Regina Vittoria (Judi Dench). Quando Abdul Karim (Ali Fazal), un giovane commesso, parte dall’India alla volta dell’Inghilterra per prendere parte al Giubileo d’oro della regina, ad attenderlo troverà i sorprendenti favori della regnante in persona. Mentre la sovrana si ribella alle restrizioni imposte dalla sua posizione che ormai resiste da lungo tempo, i due stringono un legame improbabile ma fedele fondato sulla lealtà reciproca. Man mano che l’amicizia si consolida, la regina inizia a vedere il mondo con occhi diversi, felice di riappropriarsi del suo lato più umano.

CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY™:

JUDI & ALI

L’ASPETTO DI VITTORIA E ABDUL

CONTENUTI EXTRA NEL dvd:

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 51 minuti ca.

Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS Digital Surround 5.1

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.40:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Portoghese, Islandese, Arabo, Hindi

Contenuti Speciali:  Judi & Ali  L’aspetto di Vittoria e Abdul