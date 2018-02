Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Attenzione: contiene spoiler sulla trama di Black Panther

Anche Black Panther, come gli altri film dei Marvel Studios, contiene delle scene presenti durante i titoli di coda (ne abbiamo parlato qui). In una delle sue ultime interviste nel corso del tour promozionale del film, il regista Ryan Coogler ha avuto modo di parlare delle possibili conseguenze sull’UCM di quanto mostrato proprio nelle brevi scene collocate durante gli end credits.

Nella prima scena vediamo T’Challa parlare dell’apertura di Wakanda al mondo. In proposito, Coogler ha dichiarato:

Nella seconda scena vediamo Bucky Barnes a Wakanda, in una sequenza che potrebbe collegare la sua storyline agli eventi di Avengers: Infinity War. A riguardo, Coogler ha commentato:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.