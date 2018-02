tempo di lettura 1'

Dopo la diffusione online di alcune foto dei lavori dicon, l’attenzione dei fan si è focalizzata in particolar modo sui colori del costume indossato da Carol Danvers., presidente dei Marvel Studios, ha tuttavia confermato che quanto visto fino ad oggi non corrisponderà – a livello cromatico – a ciò che vedremo sul grande schermo. Difatti, il verde del costume indossato da Larson non è che una base per correggere poi digitalmente i colori in fase di post-produzione.

Come spiegato da Feige:

Quando si girano delle sequenze all’aperto e in spazi pubblici – e Captain Marvel ha molte scene girate proprio in spazi aperti – devi mettere in conto che i paparazzi scatteranno delle foto. Quindi, un anno fa, ci siamo semplicemente detti “Visto che succederà comunque, lasciamo che accada”. La maggior parte delle persone sa che vedranno delle foto dei lavori in corso e non certo definitive. Abbiamo già diffuso dei concept nei quali i colori [del costume di Carol Danvers] sono diversi. Su Internet molta gente ha perfettamente capito cosa stiamo facendo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola, diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, è stata scritta nella bozza più recente da Geneva Robertson-Dworet. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, DeWanda Wise, Jude Law e Ben Mendelsohn.

Captain Marvel uscirà l’8 marzo 2019.

Fonte: CB