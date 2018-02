tempo di lettura 1'

Come sapete, L’Isola dei Cani è stato presentato alla Berlinale qualche giorno fa.

Per l’occasione, la 20th Century Fox ha organizzato una grande anteprima del nuovo film di Wes Anderson a Roma (che poi uscirà nelle sale il 17 maggio), alla quale potranno partecipare anche alcuni lettori di BadTaste.it.

L’evento è gratuito, e si svolgerà alle 18.15 presso il The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica. Trattandosi di un numero limitato di posti, chiediamo a chi si prenoterà di avvertirci nel caso non potesse più venire, in modo da poter assegnare il suo posto alle persone in lista d’attesa.

La proiezione è gratuita

Si terrà alle 18.15 al The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica (Roma)

Per prenotarvi, cliccate qui sotto, compilate i campi e seguite le indicazioni della mail che riceverete

Nel caso non possiate più venire, segnalatecelo scrivendo alla mail di conferma

[POSTI ESAURITI]

Il film è ambientato in Giappone e segue l’odissea di un ragazzo alla ricerca del suo cane.

Nel ricchissimo cast vocale ci sono Courtney B. Vance, Frances McDormand, Edward Norton, Yoko Ono, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama e Koyu Rankin.

La pellicola uscirà il 23 marzo negli USA; il 17 maggio in Italia.