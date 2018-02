tempo di lettura 2'

Durante un’intervista al Festival di Berlino in occasione della proiezione di L’Isola dei Cani di Wes Anderson l’attore(Ray Donovan) ha avuto modo di parlare di un altro progetto animato in cui è coinvolto, ovvero, lungometraggio dedicato all’Uomo Ragno in uscita a dicembre nelle sale prodotto da Phil Lord e Christopher Miller.

Non sappiamo ancora quale personaggio doppierà Schreiber tuttavia l’attore ha rivelato che il progetto (a quanto pare) è strutturato su un formato anamorfico:

Quando ho incontrato il team che sta lavorando al film ho detto “Wow! Questi ragazzi sono speciali”. Ed è così. Sarà qualcosa di molto speciale, almeno da quello che ho visto finora. E non ho visto molto. Sono super talentuosi. Questo è ciò che amo di questo film. È anche in formato anamorfico…ooh, non so se avrei dovuto dirlo [ride]. L’anamorfico è un formato allungato, offre una tela più ampia, più grande, il che è insolito per un film d’animazione perché generalmente si circa focalizzare l’attenzione. Se avete visto il trailer avete già un’idea di quello di cui sto parlando.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

FONTE: Collider