Il problema non è dentro Star Wars, ma in chi si sente minacciato dalle donne. Star Wars è una grande galassia all’interno della quale è possibile trovare – in qualche modo – tutto ciò che si vuole. Se qualcuno si sente minacciato dalle donne e avverte la necessità di prendersela con loro, troverà probabilmente un nemico in questa saga. Anche vendendo Una Nuova Speranza, alcune persone direbbero che Leia parla troppo, oppure la troverebbero troppo indipendente. In sostanza, chiunque voglia trovare un problema in qualsiasi cosa può farlo e può protestare. Internet sembra fatto apposta.

è già al lavoro in vista delle riprese del nono Episodio di. In una delle sue ultime interviste, il regista deha avuto modo di dire la sua su alcune critiche rivolte alla saga provenienti da alcuni gruppi che fanno riferimento al movimento Alt-Right, i quali non hanno gradito l’ingresso nel franchise cinematografico di un gran numero di personaggi femminili (da Rey a Jyn Erso fino al Vice Ammiraglio Holdo e a Rose Tico):

Alla domanda se critiche di questo tipo avranno un impatto sulle sue scelte per il nono Episodio, il regista ha replicato:

Assolutamente no. C’è molto che vorrei dire a riguardo ma è un po’ troppo presto per una conversazione su Episodio IX. Proseguiremo con la storia di Rey, Finn, Poe e Kylo Ren – che sono tre uomini e una donna, lo dico a chi si lamenta che in Star Wars ci sarebbero “troppe donne” – e le loro vicende andranno avanti in un modo che ci rende tutti molto emozionati.

Le riprese di Star Wars: Episodio IX, lo ricordiamo, partiranno nel corso dell’estate.

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.

Fonte: Indiewire