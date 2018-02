tempo di lettura 2'

La ex First Lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha lodatodi. In un Tweet, Obama ha infatti espresso le proprie congratulazioni all’intero team di addetti ai lavori. Il film, uscito da pochi giorni, sta avendo una performance eccezionale al botteghino e ha già incassato a livello globale oltre 400 milioni di dollari.

Come Twittato da Obama:

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories.

— Michelle Obama (@MichelleObama) 19 febbraio 2018