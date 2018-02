tempo di lettura 2'

Quinto appuntamento con ildopo l’esordio condidatatocome secondo appuntamento datatodeiildiprogrammato e discusso ilscorso. La collaborazione tra ilprevede la scelta del film da parte di un gruppo di studenti dell’Istituto per poi essere visionato e discusso insieme a noi. Si prevede la videoproiezione del film selezionato e, a seguire, un dibattito. L’incontro si terrà a partire dalle orepresso un’aula selezionata delÈ ammessa la partecipazione di studenti romani provenienti da altre scuole.Ilscelto è(1955) di

Undicesimo lungometraggio di Ray. Con Gioventù Bruciata si entra nel mito del cinema grazie al recupero di una produzione Warner Bros. presa poi come punto di riferimento dal cinema hollywoodiano come esempio perfetto di racconto di alienazione giovanile e scontro generazionale all’interno delle famiglie borghesi. James Dean sarebbe entrato immediatamente nell’immaginario collettivo morendo drammaticamente a un mese esatto dall’uscita cinematografica del film che lo avrebbe trasformato in una delle star più amate e popolari del ‘900.

Il suo Jim Stark, tenebroso ma romantico, sarebbe diventato negli Stati Uniti ma non solo la pietra di paragone per ogni giovane attore alle prese con un giovane ribelle.

Ultimamente La La Land ha omaggiato questo classico di Nicholas Ray riutilizzando la location losangelina di Griffith Park.

Il film fu un buon successo di pubblico, ottenne la candidatura a 3 Oscar (Miglior Attore e Attrice Non Protagonista rispettivamente per Sal Mineo e Natalie Wood; Miglior Sceneggiatura per Nicholas Ray) e segnò uno dei momenti più sensibili e autoriali dello studio system.

BadTaste.it desidera ringraziare la Preside del Mamiani Tiziana Sallusti, il professore di Storia e Filosofia, nonché regista del documentario Il Pugile Del Duce (2017), Tony Saccucci e gli studenti del Mamiani Alice De Luca(IIIE) e Giacomo Raffaelli (IIIA).