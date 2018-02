tempo di lettura 1'

Come rivelato da, grazie alla diffusione di varie foto, la produzione diha accolto sul set molti piccoli ospiti grazie alla Make-A-Wish America e alla Children’s Wish Foundation of Canada, fondazioni che hanno tra i loro obiettivi quello di dare un po’ di sollievo a giovanissimi pazienti alle prese con malattie gravi.

Durante i lavori del film, alcuni giovani fan seguiti dai programmi delle due fondazioni hanno difatti potuto far visita al Mercenario Chiacchierone, che li ha accolti rigorosamente in character e in costume.

Ecco alcune foto postate da Reynolds:

In Deadpool 2 troviamo Wade Wilson (Ryan Reynolds), Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Beetz), Dopinder (Karan Soni), Blind Al (Leslie Uggams), Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand), Vanessa Carlysle (Morena Baccarin), Colossus (Stefan Kapičić) e Weasel (T.J. Miller).

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 18 maggio nelle sale americane e il 31 maggio in quelle italiane.

