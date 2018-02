Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione della Pasqua sono in arrivo splendide novità al tour dei set di Harry Potter a Londra – il Warner Bros. Studio Tour di Watford. Le nuove attività saranno dedicate alla celebrazione del quarto film della saga,

Qui di seguito il comunicato con i dettagli.

SCOPRI I SEGRETI DEL CALICE DI FUOCO AL WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER

Da venerdì 30 marzo a domenica 23 settembre

Per la prima volta dalla fine delle riprese, Il Calice di Fuoco tornerà nella Sala Grande. I visitatori potranno assistere a una dimostrazione di Effetti Speciali dal vivo che mostrerà come le pergamene dei Campioni del Tremaghi furono espulse dal Calice, e riceveranno anche una pergamena omaggio.

Durante le riprese furono create due versioni del Calice di Fuoco. Quello originale fu creato a mano dal responsabile oggetti di scena, Pierre Bohanna, usando un tronco d’albero scelto per il suo aspetto unico. Ne fu poi fatto un calco dal reparto Effetti Speciali per realizzare la sequenza delle pergamene. I visitatori potranno ammirare nel dettaglio entrambe le versioni.

I fan di Harry Potter ricorderanno la visita di Harry al bagno dei Prefetti su consiglio di Cedric Diggory dopo la prima prova del Torneo Tremaghi. Dal 30 marzo, i rubinetti del Bagno dei Prefetti saranno in esposizione: acqua colorata fuoriuscirà da ognuno dei 53 getti, proprio come sul grande schermo. Creati dal responsabile degli effetti speciali, John Richardson, i rubinetti furono realizzati in bronzo per garantire resistenza e durata sul set.

I visitatori scopriranno i segreti du Colui che non deve essere nominato grazie a un’esposizione del costume di Voldemort, creato per mostrare forza e vulnerabilità allo stesso tempo.

Ulteriori costumi e oggetti di scena del Torneo Tremaghi saranno ammirabili: tra questi, lo stivale Passaporta attraverso cui Harry, Hermion e i Weasley raggiunsero la 422esima Coppa del Mondo di Quidditch.

Anche la tomba di Tom Riddle sarà in esposizione a 360 gradi: un’occasione perfetta per le foto dei fan appassionati di Arti Oscure. La scultura fu creata prima che si scoprissero i dettagli degli antenati di Voldemort, ecco perché le date furono cambiate in post-produzione.

Infine, al modellino del castello di Hogwarts sarà fatta un’ulteriore aggiunta: una riproduzione in scala della carrozza di Beauxbatons.

Le attività legate al Calice di Fuoco dureranno dal 30 marzo al 23 settembre e saranno incluse nel prezzo del biglietto (acquistabile online).