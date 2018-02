tempo di lettura 1'

Dopo mesi di speculazioni, è tutto vero:è entrata in trattative per interpretare il ruolo di Beverly adulta in. A riportare la notizia in esclusiva è Variety , secondo cui le negoziazioni sono ancora in una fase iniziale.

Lo script è ancora in fase di lavorazione in vista dell’inizio delle riprese previsto per l’estate, mentre il contratto del regista Andy Muschietti è ancora in fase di finalizzazione.

Nel film approdato nelle sale l’anno scorso Beverly era interpretata da Sophia Lillis. La piccola attrice tornerà anche nel sequel visto che la storia salterà dal “presente” al “passato” continuamente.

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto il prossimo 18 giugno e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.