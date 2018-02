tempo di lettura 1'

Qualche settimana fa è approdata in rete la colossale (e affollata) fotografia realizzata dai Marvel Studios per celebrare il 10° anniversario dell’UCM.

Tra le varie personalità ritratte c’era anche (ovviamente) Paul Rudd, ovvero Ant-Man. In molti però hanno curiosamente notato che l’attore nello scatto (a differenza di molti altri colleghi) sfoggiava un espressione quasi tesa ma euforica.

Parlando con Yahoo l’attore ha motivato il suo grande sorriso:

Abbiamo scattato un centinato di foto. Sono sicuro che in altri scatti probabilmente non stavo sorridendo e c’erano anche altre persone! Poi hanno scelto quella tra tante, tutti gli altri sembravano molto seri e invece io ero seduto con un sorriso in stile Stregatto! Detto questo è stato molto bello essere lì. C’era anche Stan Lee e tutte le persone di altri film. Ricordo di aver pensato “Ci sono un sacco di persone nel mondo che sarebbero interessate ad essere in questa stanza in questo momento”.

When I grow up I want to be as happy as #PaulRudd is in the @MarvelStudios 10th Anniversary photo. pic.twitter.com/AJnCPv1Qn8

— Adam Lance Garcia (@AdamLanceGarcia) 8 febbraio 2018