Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nonostantesia appena uscito nelle sale, è già stata rivelata una prima foto di quella che sarà l’edizione steelbook in Blu-ray del nuovo film dei Marvel Studios.

Al momento non ci sono ancora informazioni sugli artisti che l’hanno creata né tantomeno sui contenuti che troveremo nelle varie edizioni home video. Nessuna notizia, a oggi, neanche sulle date di uscita delle varie edizioni home video.

La performance al botteghino del film di Ryan Coogler è partita con grande successo: il film ha già incassato a livello globale ben 426 milioni di dollari.

Qui di seguito trovate una prima immagine della versione steelbook dell’edizione in Blu-ray:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.