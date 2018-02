tempo di lettura 2'

“In questo momento non riesco a trovare le parole per esprimere la mia gratitudine, ma ci provo”. Inizia così una lettera cheha scritto per ringraziare un pubblico che, in pochi giorni, ha già fatto diun successo. Gli incassi del film sono oggi a quota 426 milioni su scala globale. È da poco trascorso, lo ricordiamo, il primo fine settimana di debutto del film.

Come scritto dal regista:

Grazie per aver dato al nostro team di addetti ai lavori il più grande dei doni: l’opportunità di condividere con voi il nostro film, nel quale abbiamo messo anima e cuore.

Ai ringraziamenti al pubblico da parte di Coogler è dedicato uno degli ultimi tweet dei Marvel Studios:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

Fonte: Marvel Studios (via Twitter)