Continua senza sosta la corsa dial box-office americano.

Martedì la pellicola ha incassato ben 21 milioni di dollari, non un record di per sè ma il maggiore incasso in un martedì per un film dell’Universo Cinematografico Marvel e il settimo di sempre. In cinque giorni ha raccolto ben 263.1 milioni di dollari, il secondo maggiore incasso di sempre in questo lasso di tempo dopo i 325.4 milioni di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Battuti invece i risultati in cinque giorni del Ritorno dello Jedi e di Jurassic World. Ebbene sì: stiamo parlando di pellicole uscite durante le festività o nel ricco periodo pre-estivo, e appartenenti a franchise consolidati. Questo dovrebbe far capire la portata del fenomeno Black Panther.

A livello internazionale il film ha raccolto 14.6 milioni di dollari martedì, portandosi a 199.2 milioni complessivi, che diventano 426.3 in tutto il mondo in una settimana.

Vi terremo aggiornati!