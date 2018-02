Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso della sua carriera,ha interpretato molti ruoli iconici sul grande schermo, a partire dal replicante Roy Batty indi

L’attore si trova attualmente a Berlino ed è impegnato nella campagna promozionale dell’action drama Samson, che ha un’ambientazione di stampo biblico. Nel corso di un’intervista all’Hollywood Reporter, Hauer ha dichiarato di non vedere molto coraggio nelle grandi produzioni odierne e ha spiegato come mai gradisca maggiormente prendere parte a progetti di più piccola scala:

I grossi film, oggi come oggi, sono parte di un’industria nella quale i soldi spesi devono rientrare il più presto possibile. Con un piccolo film, invece, hai uno spazio di manovra relativamente maggiore. L’occhio del regista e il suo punto di vista hanno in qualche modo “sofferto” nel corso degli ultimi decenni. Servono film con le palle. E oggi non ne vedo molti in giro.