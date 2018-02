tempo di lettura 1'

Il film dedicato aarriverà nelle sale cinematografiche il 15 novembre del 2019. SEGA of America ha da poco raggiunto un accordo finale con la Paramount Pictures: saranno entrambe le compagnie a produrre il progetto.

Dopo la firma dell’accordo di collaborazione tra entrambe le realtà, le prime parole del CEO della Paramount, Jim Gianopulos, sono state di forte entusiasmo:

Siamo enormemente emozionati all’idea di lavorare insieme alla SEGA per portare sul grande schermo un personaggio così iconico per il pubblico di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di mettere a frutto la nostra partnership sul progetto.

Il film sarà un ibrido tra live-action e animazione in CGI.

Tra gli addetti ai lavori, coinvolti a vario titolo, figurano nomi molto noti: il produttore Neal H. Moritz della Original Film Inc. (tra i produttori di Fast and Furious), il regista Jeff Fowler del Blur Studio (candidato all’Oscar nel 2005 per il corto animato Gopher Broke) e il produttore esecutivo Tim Miller (regista di Deadpool).

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie.

