, attrice nota al pubblico italiano soprattutto per aver interpretato la sorella del personaggio diin, è morta oggi per cause naturali mercoledì scorso a soli 53 anni.

La notizia è stata diffusa dal suo agente, che ha affermato che “mancherà a tutti”. Richard Curtis, sceneggiatore di Notting Hill e autore di Vicar of Dibley, celebre serie tv della BBC nella quale la Chambers interpretava Alice Tinker, ha dichiarato che “ovviamente siamo tutti terribilmente tristi. Era una grandissima interprete comica – un’attrice bravissima. E un essere umano tenero, dolce, divertente, inusuale, adorabile. […] Ricordo in particolare le battute alla fine di ogni episodio di Vicar of Dibley. Venivano sempre fatte alla fine delle riprese – quando non avevamo più tempo – ed erano sempre molto complesse da ricordare. Lei era perfetta, completamente innocente ed esilarante.”

Dawn French, co-star della Chambers in Vicar of Dibley, ha espresso il suo dispiacere su Twitter, seguita da Hugh Grant e James Dreyfus, che avevano lavorato con lei in Notting Hill. L’attrice era asmatica e molto allergica agli animali – non poteva toccarli o toccare qualsiasi cosa avesse avuto contatti con essi.

I was regularly humped like this by the unique & beautiful spark that was Emma Chambers. I never minded. I loved her. A lot . pic.twitter.com/imzkoyKja9 — Dawn French (@Dawn_French) February 24, 2018

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) February 24, 2018