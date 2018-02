Aquaman avrà più scene d’azione di Wonder Woman e Justice League?

tempo di lettura 2'

Secondo alcune indiscrezioni dell’ultim’ora,avrebbe scelto perun approccio di stampo action più marcato rispetto a quanto presente in film come. Jeff Snieder, presentatore del talk Meet the Movie Press ha dichiarato senza mezzi termini che il film di Patty Jenkins e quello di Zack Snyder (poi terminato da Joss Whedon) “non reggerebbero il confronto” – in termini di scene d’azione – con il lavoro che sta portando avanti Wan.

I primi test screening del film, lo ricordiamo, sono positivi. Batman-News.com riporta alcuni pareri provenienti da due diverse fonti secondo i quali “il film di Wan sarebbe letteralmente intriso di azione ma anche di momenti profondamente emozionali”.

Qui trovate alcuni dettagli (potenzialmente spoilerosi) su quanto mostrato dalla Warner Bros. a un pubblico selezionato. Tutte le informazioni – è bene specificarlo – sono trapelate malgrado la stipula di accordi di non divulgazione firmati da coloro che hanno assistito alla proiezione. Tenete conto che, trattandosi proprio di test, alcuni elementi potrebbero essere eliminati, aggiunti o modificati nella versione che arriverà nelle sale.

