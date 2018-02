James Mangold sul rating PG-13: “Desensibilizza alla violenza”

tempo di lettura 2'

Il regista e sceneggiatore diJames Mangold è nominato agli Oscar insieme a Scott Frank e Michael Green per la sceneggiatura dell’acclamato cinecomic.

Come noto il suo film, osannato dalla critica e dal pubblico, ha ricevuto il Rating-R negli Stati Uniti (era Vietato ai minori in sostanza) e in una nuova intervista ha avuto modo di commentare il sistema della censura americana sostenendo come, secondo lui, il PG-13 sia in realtà molto più “pericoloso” di quello che limita la visione di una pellicola al pubblico più maturo.

Ho molti dubbi sulla violenza e il rating PG. Una pellicola PG potrebbe mostrare la morte di migliaia di persone. persone che precipitano da edifici o vengono crivellate di colpi, senza che si riesca a “percepire” la morte perché per sottostare a questa categoria il dolore mostrato dall’interprete viene mitigato. In una maniera alquanto strana finisce per rendere la morte più digeribile perché eliminando le parti più sconvolgenti ci desensibilizziamo alla morte, diventa una sorta di tiro al bersaglio della fiera […] Il nostro film parla di un personaggio che sta facendo i conti con il disturbo post-traumatico da stress causato da una lunghissima esistenza fatta di caos e violenza ed era importante avvertire il peso che tutti questi avvenimenti hanno sull’anima di Logan.

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.