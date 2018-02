Spoiler

tempo di lettura 2'

Il romanzo di, com’è noto, conterrà molte nuove scene rispetto a quanto visto al cinema. E, come trapelato nelle ultime ore, anche eventuali colpi di scena.

La prima riga del libro, difatti, descriverebbe un momento nel quale Luke è a Tatooine “con sua moglie al suo fianco”.

Nulla, nella saga cinematografica, accenna o rimanda a un potenziale matrimonio di Luke dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi. Nemmeno ne Gli Ultimi Jedi, nel quale Skywalker è isolato sul pianeta Ahch-To, è presente un accenno a una compagna Luke potrebbe aver sposato in passato.

Al momento la questione – qualora sia confermata – è controversa.

L’autore del libro, Jason Fry, ha lavorato al romanzo con Rian Johnson, regista e sceneggiatore de Gli Ultimi Jedi. Secondo alcune indiscrezioni (non ancora confermate) il prologo degli eventi del libro potrebbe essere – in parte – basato proprio su una precedente versione dello script di Episodio VIII.

Come dichiarato in precedenza da Fry:

Rian e io abbiamo avuto dei colloqui molto proficui. Scriveremo delle scene completamente nuove per il romanzo: il funerale di Han Solo, Rose e Paige Tico insieme, e anche una maggiore esplorazione di Canto Bight, solo per citarne alcune!

C’è anche la possibilità che – qualora il libro inizi effettivamente in questo modo – la frase sia un semplice artificio narrativo. Luke, in effetti, potrebbe star sognando una vita che avrebbe potuto avere se non avesse scelto la via della Forza. La compagnia di sua moglie a Tatooine altro non sarebbe che parte di una sequenza onirica che vede Luke assopito, pronto poi a risvegliarsi in una realtà molto diversa.

Al momento – lo ricordiamo – è bene prendere tutto con la dovuta dose di prudenza. Ecco alcune possibili foto dell’incipit del libro:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB