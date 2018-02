tempo di lettura 2'

Il game designer israeliano-americanoè una delle personalità di spicco dell’industria videoludica grazie alla sua attività di sviluppatore presso lae, poi, in qualità di direttore creativo per la medesima softco. di titoli osannati da critica e pubblico comee, soprattutto,

In occasione del DICE Summit 2018 il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Black Mirror) ha avuto modo di parlare con Druckmann, attualmente impegnato sullo sviluppo di The Last of Us: Capitolo II, circa gli adattamenti cinematografici delle due IP citate.

Sulle avventure di celluloide di Nathan Drake spiega:

Circa il film di Uncharted, abbiamo discusso della cosa con Shawn Levy. È appassionato, lo capisce e credo che afferri molto bene quello che abbiamo in testa. I nostri sentimenti verso questi adattamenti si sono evoluti. Prima eravamo tutti un “Oh mio Dio, il cinema ci osserva! Potrebbero fare un film di Uncharted!”. Ma più passa il tempo, meno siamo eccitati dall’idea di un adattamento letterale di una storia che abbiamo già raccontato, proprio perché ci sembra di aver già narrato in un modo “cinematograficamente degno” questa vicenda, per cui non so cos’altro potrebbero aggiungere. Shawn desidera raccontare una storia differente da quella vista nei quattro capitoli della saga. Penso che un film con un Nathan Drake giovane, un lungometraggio capace di riempire i vuoti sia più interessante di una riproposizione delle storie di Uncharted 1, 2, 3 e 4.

A interpretare il giovane Nathan Drake sarà, a meno di cambiamenti vari ed eventuali, Tom Holland.

Questione “simile, ma diversa” per quanto concerne un ipotetico film di The Last of Us:

Ho anche lavorato allo script del film di The Last of Us, che doveva essere un adattamento diretto. E ora che è passato un po’ di tempo, ripenso al tutto e realizzo che non voglio che quel film venga fatto […] Ma forse c’è qualcosa che può essere fatto all’interno di quel mondo, magari focalizzato su degli altri personaggi o su un differente lasso temporale. Ma per quel che mi riguarda, per quel che riguarda Naughty Dog e, suppongo, molti fan, Nolan North e Nathan Drake, Ashley Johnson e Ellie, Troy Baker e Joel. Sarebbe disorientante vedere altre persone in quei ruoli.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!