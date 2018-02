tempo di lettura 1'

A inizio anno abbiamo appreso dello slittamento di, il film di Josh Boone sui. Il film sarebbe dovuto arrivare ad aprile, e invece sarà nelle sale cinematografiche a febbraio del 2019.

La decisione è stata presa in parte per evitare una diretta concorrenza tra Deadpool 2 e I Nuovi Mutanti in alcuni mercati internazionali, mentre secondo alcune fonti dopo un primo test screening il film non è stato ritenuto “abbastanza pauroso” e quindi la Fox ha richiesto una sessione di riprese aggiuntive per aggiustare il tiro e aumentare la dose di spavento.

Nonostante la star del film Maisie Williams abbia cercato di smentire la necessità di riprese aggiuntive definendo il tutto “voci di corridoio“, l’Hollywood Reporter svela oggi un dettaglio molto intrigante sulla questione.

Nello stesso report in cui si parla dei prossimi cinecomic in sviluppo dalla 20th Century Fox (ve ne abbiamo parlato qui), il giornale svela che nel corso dei reshoot sarà aggiunto un nuovo personaggio nella storia.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heston (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair). Non è chiaro, per il momento, a quale nuovo personaggio faccia riferimento l’articolo, ma vi terremo aggiornati.