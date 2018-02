tempo di lettura 1'

Dopo il forfait dello scorso anno(I Magnifici 7, The Equalizer) potrebbe ora tornare nella cabina di regia del remake di

Secondo quanto riportato da Deadline il regista sarebbe nuovamente in trattative con la Universal per dirigere il sopracitato progetto, passato dalle mani dello stesso Fuqua lo scorso anno e poi in quelle di David Ayer (che ha abbandonato il progetto a luglio).

In attesa di nuove notizie a riguardo ricordiamo che l’ultima bozza dello script è stata curata da Joel e Ethan Coen, David Ayer e Jonathan Herman.

Scarface uscì per la prima volta al cinema nel 1932, il film era diretto da Howard Hawks e raccontava l’ascesa al potere di un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chicago degli anni venti. Nel 1983 la pellicola venne rifatta da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone, con Al Pacino come protagonista: in quel caso il protagonista era un rifugiato cubano che diventava un gangster nella Miami degli anni ottanta. Il nuovo film sarà prodotto da Marc Shmuger tramite la sua Global Production in collaborazione con Martin Bregman, già produttore dello Scarface di Brian De Palma.

