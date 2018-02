tempo di lettura 2'

Si svolgeranno in estate le riprese di. Il progetto, lo ricordiamo, nel corso degli anni è passato in diverse mani e ha visto coinvolte varie case di produzione.

Al film sono stati legati nomi quali Tom Hanks, Ben Affleck e Kathryn Bigelow. A oggi, I lavori sono nella mani del regista e sceneggiatore J.C. Chandor, che ha diretto 1981: Indagine a New York (A Most Violent Year). Alla produzione troviamo Netflix.

Non sono più coinvolti, lo ricordiamo, Tom Hardy e Channing Tatum. Si è parlato, in passato, anche di un eventuale coinvolgimento di Ben e Casey Affleck. Anche questi ultimi, tuttavia, sono oggi fuori dal team di addetti ai lavori. L’ultimo aggiornamento vede un possibile ingaggio nel film di Mark Wahlberg. Tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale.

Quello che sembra certo è che il progetto sia destinato a entrare in produzione entro i mesi estivi. Secondo Omega Underground, i primi ciak avranno luogo il 15 maggio. Il termine delle riprese sarà invece nel mese di settembre. Per il momento, risultano confermati nel cast Pedro Pascal (Narcos), Garrett Hedlund (Mudbound), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) e Adria Arjona (Pacific Rim: La Rivolta). Le riprese si svolgeranno alle Hawaii nella parte nord dell’isola di Oahu, dove si sono già svolte riprese di film come Jurassic World: Il Regno distrutto e Godzilla (2014).

La trama dello script ruota intorno al confine tra Paraguay, Argentina e Brasile, ovvero la cosiddetta “tripla frontiera”, sotto il controllo della criminalità organizzata.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: SR