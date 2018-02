tempo di lettura 1'

Come sappiamo la saga horror diha preso nuovamente vita in televisione con la serie tv Ash vs. Evil Dead, attualmente in onda su Starz con la terza stagione.

Nonostante questo però non ci sono ancora notizie su un eventuale quarta stagione dello show. In virtù di ciò Bruce Campbell, AKA Ash Williams, ha scherzato con Entertainment Weekly parlando di un possibile ritorno al cinema del franchise con un nuovo lungometraggio:

Vedremo cosa ci riserveranno gli dei della TV, siamo pronti ad ogni risvolto. Se cancellano lo show possiamo pensare ad un altro film, e se ciò non accadrà possiamo semplicemente andare avanti.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo della saga al cinema? Ditecelo nei commenti!

FONTE: ComicBook