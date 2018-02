tempo di lettura 2'

Variety ha pubblicato le cifre della settimana dal 19 al 25 febbraio relative agli investimenti pubblicitari effettuati dalle major hollywoodiane negli Stati Uniti.

La chart è guidata da Ready Player One. In sette giorni la Warner Bros. ha speso ben 9.66 milioni di dollari per promuovere la pellicola di Steven Spielberg con spot trasmessi su 13 differenti network nazionali. Per la major era prioritario raggiungere il pubblico di eventi sportivi quali le Olimpiadi Invernali, la UFC Fight Night, le partite di Basket universitario e puntare a investimenti mirati sulla NBC, sulla NBC Sports e la Fox.

Alle spalle di Ready Player One c’è Red Sparrow con 9.4 milioni e, a seguire, Pacific Rim Uprising ($8.19 milioni), Tomb Raider ($5.7 milioni) e Game Night ($5.43 milioni).

La pellicola sarà nelle sale italiane dal 28 marzo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki (Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Prodotto da Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures e DreamWorks Pictures, Ready Player One vede alla produzione Donald De Line (con la sua De Line Pictures), Dan Farah e Kristie Macosko Krieger. Bruce Berman figura come produttore esecutivo.

L’uscita è prevista per il 30 marzo 2018.