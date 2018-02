tempo di lettura 1'

Proseguono le riprese di The Irishman, la nuova pellicola diretta da Martin Scorsese. Il progetto, come noto, è passato, mesi e mesi fa, dalle mani della Paramount a quelle di Netflix.

La major ha infatti abbandonato il progetto a causa dell’ingente budget richiesto dalla pellicola che, inizialmente, doveva aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari per poi salire, stando alle ultime informazioni, a oltre 140. Il tutto principalmente a causa dell’elevato numero di effetti speciali necessari per il ringiovanimento digitale del personaggio interpretato da De Niro, Frank “The Irishman” Sheeran, nei flashback che dovranno mostrarlo con 30 anni in meno sulle spalle (maggiori dettagli in questo articolo).

TMZ ci propone un paio di nuovi scatti rubati dal set della pellicola. Nelle foto sono presenti Robert De Niro, Bobby Cannavale e… un quarto di manzo!

Le trovate tramite il tweet qua sotto:

Robert De Niro and Bobby Cannavale Display Raw Meat on ‘The Irishman’ https://t.co/btaSjSOhDr — TMZ (@TMZ) February 28, 2018

Lo script del film è di Steven Zaillian (Schindler’s List) ed è basato sul libro del 2004 di Charles Brandt, intitolato “I Heard You Paint Houses”, incentrato sulla vita dell’ex killer Frank “The Irishman” Sheeran.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!