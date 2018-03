tempo di lettura 1'

È l’Hollywood Reporter a rivelare in esclusiva che, interprete di Thor nell’Universo Cinematografico Marvel, è attualmente in trattative per entrare nel cast dello spin-off di

F. Gary Gray (Fast & Furious 8) dovrebbe dirigere il film da uno script redatto dagli sceneggiatori di Iron Man Matt Holloway e Art Marcum. Walter F. Parkes e Laurie MacDonald saranno i produttori, mentre Steven Spielberg tornerà come produttore esecutivo. Le riprese sono previste in estate. Nel film non è prevista la presenza né di Tommy Lee Jones né di Will Smith. Il progetto dovrebbe introdurre nel franchise nuovi personaggi e narrare nuove avventure intergalattiche.

Fonte: Hollywood Reporter