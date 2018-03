tempo di lettura 1'

Tra le tante speculazioni sul futuro del franchise di Bond, è spesso circolata l’ipotesi che la saga possa avere una protagonista femminile. Tra i nomi più papabili, sempre nell’ambito della pura e semplice speculazioni, viene spesso citato quello di

L’idea è arrivata alle orecchie dell’attrice che, in una delle sue ultime interviste, si è detta divertita e lusingata. Tuttavia, Theron ha anche rivelato di sentirsi già “troppo vecchia” per prendere in carico un personaggio come un’ipotetica versione al femminile di 007.

Sono lusingata, mi piace l’idea che la gente stia prendendo in considerazione varie ipotesi. So che per molto tempo hanno parlato di Idris Elba [come possibile nuovo Bond]. […] Penso anche sia ottimo che si stiano creando nuovi spazi per le donne all’interno dei generi cinematografici. Credo però di essere troppo vecchia. Sarei un Bond particolarmente anziano!

Fonte: ScreenRant