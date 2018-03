tempo di lettura 2'

Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon,ha avuto modo di dire la sua sul perché molti spettatori stiano attribuendo una forte rilevanza politica a quanto mostrato in

Come spiegato da Boseman, il film di Ryan Coogler mostra molti diversi spunti passibili di interpretazioni politiche:

C’è una serie di ragioni. Direi anche per la forza mostrata dalle donne in questo film. Specialmente in questo momento, con la visibilità di movimenti come #MeToo o Time’s Up. Realtà che aggiungono un ulteriore livello alla conversazione, il che certamente è un bene. Credo che il pubblico stia decisamente rispondendo a questo determinato aspetto di Wakanda.

Diversi spunti, secondo l’attore, sono offerti anche dal rapporto tra il protagonista e Erik ‘Killmonger’ Stevens (Michael B. Jordan):

Killmonger è essenzialmente un afroamericano che prova a ricollegarsi strettamente alle proprie radici, generando una conversazione a un livello che molte persone non si aspettano. Vedete essenzialmente gli africani che osservano gli afroamericani in un modo diverso, e gli afroamericani che vedono se stessi e l’Africa in un modo diverso, e ognuno affronta la cosa in maniera decisamente personale. Penso che possa essere un bene, per le persone, l’idea du divenire un po’ più specifiche su ciò che è la loro identità. Molto spesso si tende a “livellare” il discorso sulle diversità, anziché abbracciare ciò che è la specificità di ognuno. In qualche modo, penso che tutto questo sia appagante.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

