L’uscita diin home video non è lontana (in Italia è prevista per l’11 aprile, negli USA il 13 marzo), e così Entertainment Weekly ha rivelato oggi la prima occhiata a cinque delle quattordici scene tagliate che saranno presenti nei DVD e Blu-Ray del film di Rian Johnson.

Si tratta di scene montate, post-prodotte e tagliate all’ultimo momento dal regista, che infatti così commenta la sua scelta:

Amo ciascuna di queste scene. Voglio dire: ognuna di queste scene non è stata tagliata perché non funzionava, ma perché il film nella sua interezza ne avrebbe giovato.

Ricordiamo che le scene in questione hanno questi titoli:

Alternate Opening

Paige’s Gun Jams

Luke Has a Moment

Poe: Not Much of a Sewer

It’s Kind of Weird That You Recorded That

The Caretaker Sizes Up Rey

Caretaker Village Sequence

Extended Fathier Chase

Mega Destroyer Incursion – Extended Version

Rose Bites the Hand That Taunts Her

Phasma Squealed Like a Whoop Hog

Rose & Finn Go To Where They Belong

Rey & Chewie in the Falcon

The Costumes and Creatures of Canto Bight

Ed ecco le immagini e un commento per ciascuna delle cinque scene descritte oggi.

It’s Kind of Weird That You Recorded That

È una scena in cui BB-8 mostra a Finn ciò che Rey gli ha detto mentre era privo di sensi, prima di partire per Ahch-to. “Era una scena davvero dolce,” commenta Johnson. “E Boyega recitava benissimo. Serviva a mostrare il motivo per cui voleva lasciare la Resistenza e andare alla ricerca di Rey. Ma era superflua, perché rivelava queste motivazioni a Rose. Una volta che ci siamo resi conto di questo, la scena è stata tolta in maniera molto naturale. […] Inoltre dimostra che BB-8 registra qualsiasi cosa!”

Caretaker Village Sequence

Una parte della scena era presente nei trailer e negli spot del film (quella in cui Rey corre sulla costa con la spada laser). Dopo che Rey vede il villaggio con il fuoco, Luke decide di metterla alla prova dicendole che c’è una tribù di guerrieri pronta ad attaccare il villaggio. Luke le spiega che se li attaccherà, torneranno più forti e vendicativi, e che un Jedi non dovrebbe mai interferire per questo motivo. Rey lo ignora e corre verso il fuoco, scoprendo che in realtà si tratta di una festa organizzata dal popolo delle Custodi. “Originariamente doveva servire come presa di coscienza per Rey, che doveva pensare che Luke si fosse spinto troppo oltre, ‘Ok, se non sei d’aiuto allora ho sprecato il mio tempo qui’ Ma se i due avessero preso le distanze, la scena in cui lui Luke trova Rey nella capanna mentre parla a distanza con Kylo sarebbe stata meno intensa.” EW sostiene che la terza e ultima lezione di Luke a Rey probabilmente rimarrà nell’immaginazione degli spettatori o potrebbe essere svelata in Episodio IX.

Luke Has a Moment

Quando Luke scopre della morte di Han Solo, si riconnette con la Forza e si ricollega a sua sorella: “È un momento davvero bello, mi è dispiaciuto tantissimo toglierla. Mark Hamill recita davvero bene. Ma più avanti quando entra nel Falcon con R2 ha una scena molto simile.”

Mega Destroyer Incursion – Extended Version

In questa scena Finn e Rose sono in ascensore, hanno rubato le uniformi del Primo Ordine e Finn viene riconosciuto da un ex collega, uno stormtrooper decisamente “garrulo”. “È una scena che mi fa molto ridere,” spiega Johnson, “ma avrebbe rallentato troppo il ritmo del film. […] Dopo che lo stormtrooper lo riconosce, Finn realizza che il Primo Ordine ha deciso di insabbiare la sua defezione e il suo ruolo nell’aiutare la Resistenza a distruggere la base Starkiller. Il trooper infatti non lancia l’allarme, ma è lieto che il suo amico abbia ottenuto una promozione!”

Phasma Squealed Like a Whoop Hog

Rian Johnson definisce Phasma il “Kenny di Star Wars”, perché torna sempre. La scena in questione è una scena di morte “alternativa”, e vede Phasma a terra, colpita, circondata dagli altri Stormtrooper: è allora che iniziano a parlare. Finn svela a tutti la codardia di cui si è macchiata nel Risveglio della Forza, e la cosa inizia a innervosire i suoi sottoposti. Phasma si mostra impaurita attraverso la fessura nel suo casco. Prima che gli altri trooper possano reagire, lei li spazza via e si scontra nuovamente con Finn, ma viene colpita a sua volta da uno sparo e finisce nell’inferno di fiamme dell’Hangar.

Il destino di Phasma è lo stesso, ma Johnson ha abbreviato la scena per motivi di ritmo. Tuttavia rimane ancora un mistero l’eventuale ritorno di Phasma anche nel prossimo film.

***

Vi ricordiamo che il film arriverà in Italia in 4K Ultra HD, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD e steelbook da collezione l’11 aprile.

Nei contenuti speciali il regista e sceneggiatore Rian Johnson accompagna i fan in un viaggio approfondito all’interno della creazione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con un lungo documentario in cui spiega la sua interpretazione, unica nel suo genere, della Forza, illustra nel dettaglio l’attenta creazione di Snoke e analizza le scene piene d’azione presenti nel film, tra cui l’epica battaglia spaziale e lo scontro finale. In aggiunta al suo commento audio, Johnson mostra anche due scene esclusive con Andy Serkis nel ruolo di Snoke prima della sua trasformazione digitale, oltre a 14 scene eliminate mai viste prima.

I contenuti speciali nei formati in alta definizione comprendono*:

Il Regista e i Jedi – Immergersi in un approfondito dietro le quinte insieme allo sceneggiatore e regista Rian Johnson per assistere a un viaggio intimo e personale sulla produzione del film e scoprire cosa significa essere alla guida di un vero e proprio fenomeno culturale globale.

L’Equilibrio della Forza – Esplorare la mitologia della Forza e le ragioni che hanno portato Rian Johnson a interpretare il suo ruolo in modo così unico e singolare.

L’Analisi delle Scene Appiccare la Scintilla: La Creazione della Battaglia Spaziale – Rivivere da vicino l’epica battaglia spaziale, dai suoni che aiutano ad enfatizzare l’azione, ai personaggi che danno vita alla scena, passando per gli incredibili effetti speciali. Snoke e gli Specchi – La tecnologia motion capture e il mondo di Star Wars collidono mentre i filmmakers illustrano il dettagliato processo di creazione del perfido antagonista del film. Resa dei Conti su Crait – Analizzare tutti gli elementi che sono stati utilizzati per la creazione del meraviglioso mondo visto nell’ultimo scontro del film: l’interazione fra location reali ed effetti creati al computer, la rivisitazione dei camminatori AT-AT, il design delle volpi di cristallo e molto altro.



Andy Serkis Live! (Solo per una Notte) – Lo sceneggiatore e regista Rian Johnson presenta due sequenze esclusive tratte dal film con l’affascinante performance di Andy Serkis prima che gli effetti speciali digitali lo trasformino in Snoke.

Scene Eliminate – Con introduzione e commento opzionale dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

Commento audio – Guardare il film con il commento approfondito dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

* I contenuti bonus digitali possono variare a seconda della piattaforma.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.