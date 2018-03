tempo di lettura 1'

Come rivelato in esclusiva dall’Hollywood Reporter sarà, co-regista di(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), a dirigere il thriller fantascientifico. Lo script sarà dello stesso regista e di suo fratello Andreas.

Entrambi sono contemporaneamente al lavoro sulla sceneggiatura del film Origin per la Paramount. Rønning, lo ricordiamo, curerà anche la regia di Maleficent 2 per la Disney. I lavori di Here There Be Monsters dovrebbero iniziare proprio dopo la produzione del sequel del film con Angelina Jolie.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Hollywood Reporter