Nuovi sviluppi nei lavori del reboot di: lo script passa nelle mani di, sceneggiatore della serie(creata da Condal con Carlton Cuse), che vede protagonisti Josh Holloway e Sarah Wayne Callies.

La regia del nuovo film, com’è noto, sarà di Chad Stahelski, co-regista di John Wick. A produrre il progetto saranno Neal H. Moritz e Peter Davis. Non è ancora stata prevista una data di uscita.

In una passata intervista concessa a Collider, Stahelski aveva avuto modo di accennare all’approccio che sta adottando durante la fase di sviluppo del progetto, che prevede la realizzazione di una potenziale trilogia:

La visione che stiamo cercando di sviluppare direi che è simile a Star Wars. Il primo ha un finale molto soddisfacente, ma lascia la porta aperta. Mi piacerebbe davvero espanderlo in tre film. È complicato, non fraintendetemi, è questo il motivo per cui siamo ancora in fase di sviluppo. Vogliamo essere in grado di raccontare tre storie complete. Credo che la trilogia di Star Wars, almeno fino a L’Impero Colpisce Ancora, sia un buon esempio di come vogliamo procedere.