Durante un’ospitata alla radio KUSC,ha confessato di non credere a quanto rivelato daa Rey a proposito dei suoi genitori.

“Non erano nessuno” dice il personaggio interpretato da Adam Driver in una scena chiave del film di Rian Johnson. “Sporchi mercanti di rottami, ti hanno venduta per comprarsi da bere. Sono morti in una fossa comune nel deserto di Jakku. Tu non hai un posto in questa storia. Tu vieni da niente, sei niente“.

“Io non ci credo” ha commentato Williams riferendosi alle parole di Ben Solo. “I genitori di Rey potrebbero essere svelati nel prossimo film“.

Il compositore, ricordiamo, ha il desiderio di tornare per l’ultimo capitolo della trilogia diretto da J.J. Abrams e poi di chiudere con il franchise di Guerre Stellari.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.