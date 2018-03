tempo di lettura 1'

non sta abbandonando il progetto di. Nonostante alcune indiscrezioni e speculazioni delle ultime ore abbiano accarezzato l’idea che il regista di The War – Il Pianeta delle Scimmie stesse per rinunciare alla regia del cinefumetto DC, uno dei suoi ultimi tweet appare decisamente emblematico.

Un fan ha difatti chiesto direttamente a Reeves un’eventuale smentita dei rumour: “Dicci che non è così”. Il regista si è limitato a rispondere “Non è così“. Nelle emoticon, un’espressione ottimista, un pipistrello e un pollice alzato.

Fonti: Matt Reeves, TheWrap