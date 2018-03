tempo di lettura 1'

Quella del 2018 è stata la novantesima edizione della Notte degli Oscar.

Nelle fasi iniziali dello show è stato proposto un videomontaggio che ha celebrato proprio questa ricorrenza che ha visto trionfare The Shape of Water – La Forma dell’Acqua, la pellicola di Guillermo del Toro che ha vinto nelle categorie miglior film, miglior regista, migliori scenografie e miglior colonna sonora.

Lo potete vedere qua sotto!

“The Oscars wish to thank audiences for 90 years of going to the movies.” Take a look back at 90 years of timeless movies as we celebrate the 90th @TheAcademy Awards. https://t.co/OPQh4B2ScI #Oscars pic.twitter.com/AqAo5zXmar

— Good Morning America (@GMA) 5 marzo 2018