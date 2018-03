tempo di lettura 1'

, premio Oscar per la colonna sonora di, curerà le musiche del remake di(The Fault in Our Stars) interamente prodotto in India.

Il remake sarà prodotto dai Fox Star Studios India e sarà interamente in lingua Hindi. Il nuovo film segnerà il debutto alla regia del direttore di casting Mukesh Chhabra. Il protagonista sarà interpretato da Sushant Singh Rajput.

Il film originale, com’è noto, è stato diretto da Josh Boone (Nuovi Mutanti) e ha visto nel cast Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell e Willem Dafoe. Uscito nel 2014, è stato un grande successo: a fronte di un budget di produzione di appena 12 milioni, ne ha incassati oltre 300 su scala globale.

