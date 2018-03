tempo di lettura 1'

(Guardiani della Galassia) torneranno a collaborare insieme per un nuovo progetto dopo aver lavorato al film Slither del 2006.

L’attrice sarà infatti la protagonista di un horror (ancora senza titolo) che verrà diretto da David Yarovesky e prodotto da James Gunn e The H Collective.

“Elizabeth ed io ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda fin da quando ci siamo incontrati per la prima volta nel 2005 per il provino di Slither.” Ha dichiarato Gunn, “Da allora è rimasta una delle mie migliore amiche in assoluto e ho combattuto con le unghie e con i denti per poter lavorare ancora con lei. È la partner perfetta per me, per Yarvo e per l’H Collective per la creazione di questo progetto davvero speciale”.

Brian e Mark Gunn hanno scritto la sceneggiatura del progetto. Le riprese, secondo le ultime notizie, dovrebbero avere inizio in primavera.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CBM