I Soprano: la New Line Cinema al lavoro sul film prequel!

tempo di lettura 1'

è pronto a tornare nel mondo deia più di dieci anni dal finale della serie che andò in onda per sei stagioni sulla HBO.

Deadline rivela che la New Line Cinema ha acquistato la sceneggiatura del prequel cinematografico della serie, scritta da Chase e Lawrence Konner. Il film ha come titolo provvisorio “The Many Saints of Newark“. “David è un incredibile narratore e noi, insieme ai colleghi della HBO, siamo felicissimi che abbia deciso di rivisitare e ampliare l’universo dei Soprano con un film,” ha dichiarato Noah Emmerich, chairman della Warner Bros. (proprietaria della New Line).

Chase sarà anche produttore del film e sarà coinvolto nella scelta di un regista.

Ambientato durante le sommosse di Newark degli anni sessanta, durante le quali le comunità afroamericana e italoamericana si scontravano spesso con esiti letali, il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!