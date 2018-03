tempo di lettura 1'

Manca sempre meno all’inizio delle riprese del sequel di, ancora una volta per la regia di. Nelle prossime settimane, come di consueto, approderanno in rete aggiornamenti sul casting e sulla trama, ma ecco intanto qualche informazione preliminare sulla produzione.

Secondo quanto riportato da Production Weekly (una fonte decisamente affidabile), le riprese del cinecomic con Tom Holland partiranno ufficialmente il 19 maggio e termineranno a settembre.

Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, ci saranno New York (come già si vociferava), Londra, Praga e…Venezia! Inizialmente si parlava anche di Berlino, ma la capitale tedesca al momento resta esclusa dalla lista riportata sul sito.

In attesa di aggiornamenti vi iniziamo a prendere la notizia con cautela. Se così fosse, si tratterebbe della seconda volta che l’Italia ospita le riprese di un film dell’Universo Cinematografico Marvel. Il primo è stato Avengers: Age of Ultron, per cui sono state girate diverse scene in Val D’Aosta.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film arriverà nelle sale americane il 5 luglio 2019.

Fonte: PragueReporter