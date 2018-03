Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel corso di una lunga intervista con Entertainment Weekly, Kevin Feige ha parlato die nello specifico della conclusione della storia di alcuni dei protagonisti.

Il presidente dei Marvel Studios ha lasciato intendere che sebbene il pubblico dovrà dire addio ad alcuni dei Vendicatori, altri resteranno in vita.

Ecco un estratto tradotto dall’articolo:

Quando parliamo della fine della storia di un personaggio, si parla necessariamente di morte? La gente salta sempre a quella conclusione, ma non è necessariamente così. Mi piace pensare, perché sono un nerd fino al midollo, a Star Trek: The Next Generation, all’episodio “Ieri, oggi, domani”. Credo sia uno dei migliori finali mai visti, e non tratta di morte. Picard va a giocare a poker con l’equipaggio, una cosa che avrebbe dovuto fare da tanto tempo, no?

Una critica che vi è stata mossa è che quando qualcuno muore in un film Marvel, tende a tornare in vita in qualche modo. Se succederà questa volta, sarà per sempre? Sì. Anche se posso farti una lista di personaggi che abbiamo ucciso nei nostri film che non sono tornati in vita, ma per quanto riguarda i personaggi grossi, a cui immagino le critiche si riferiscano… [pausa] Direi sì. Le persone devono stare attente a ciò che desiderano.