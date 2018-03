tempo di lettura 1'

Continua l’ottima tenuta dial box-office italiano: anche ieri il film vincitore dell’Oscar è rimasto al primo posto incassando 192mila euro, salendo a un totale di 5.3 milioni di euro complessivi. Al secondo postoincassa 125mila euro, portandosi a 1.7 milioni complessivi, mentre al terzo posto troviamo la nuova uscita, con 93mila euro e un totale di 161mila euro in due giorni.

Al quarto posto Puoi Baciare lo Sposo incassa 78mila euro, portandosi a un totale di 1.3 milioni di euro. Quinta posizione per Il Filo Nascosto, che incassa quasi 70mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite si piazzano dal nono posto in poi: The Lodgers incassa 33mila euro e sale a 54mila euro in due giorni, Nome di Donna chiude la top-ten con 26mila euro e un totale di 59mila euro, Vengo Anch’Io all’undicesimo posto incassa 22mila euro e sale a 59mila euro in due giorni. Benvenuti in Casa Mia incassa 18mila euro al quindicesimo posto, per un totale di 36mila euro.