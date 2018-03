tempo di lettura 2'

Xavier Files a diffondere una nuova foto dal set diche renderà molto felici i fan.

Nell’immagine vediamo Ciclope (Tye Sheridan), Jean Grey (Sophie Turner), Quicksilver (Evan Peters), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee), Bestia (Nicholas Hoult) e Mystica (Jennifer Lawrence) con uniformi che sembrano richiamare i costumi dei New Xmen di Morrison e Quitely. Davanti a loro vari altri personaggi di spalle (uno sembra chiaramente Xavier) indossano costumi per ripararsi da sostanze pericolose. L’ambientazione rimane avvolta dal mistero, trattandosi di una scena in blue screen, anche se a dicembre si parlava di una sequenza all’inizio del film in cui gli eroi finiranno nello Spazio per una spedizione di salvataggio e verranno colpiti da un’eruzione solare (che scatenerà la trasformazione di Jean in Fenice).

Quitley-ass looking X-Men in DARK PHOENIX pic.twitter.com/zpSL1X2sB4 — Xavier Files (@XavierFiles) March 9, 2018

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence (Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain sarà la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, il film arriverà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.